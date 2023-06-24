Artİstanbul Feshane törenle açıldı

İmamoğlu, şehre bakınca eşsiz bir dünya mirasını, paha biçilmez bir ecdat yadigarını gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu mirası, bu yadigarı 16 milyon İstanbulluyla her yönüyle en doğru biçimde ve ihtiyaçları karşılayan şekliyle kavuşturmanın yolculuğunu bu şehirde var ediyoruz. Tarihsel ve kültürel sürekliliğin var olması adına da bakıyoruz ki aslında İstanbul size her türlü fırsatı verebiliyor. Tarihi Fener Evleri, tarihi Kara Surları, Yerebatan Sarnıcı, Botter Apartmanı, Metro Han, Saint Pierre Hanı, Gülhane Sarnıcı, Kütüphane Troleybüs, Cendere Sanat Müzesi, Müze Gazhane, Haydarhane Camii, Seyyid Velayet Türbesi, Anadolu Hisarı, çok yakında Rumeli Hisarı, Taş Mektep ve diğerleri…"

Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.



İstanbul'un turistik merkezlerinden biri olan yaklaşık 200 yıllık tarihi yapı Feshane'de, 8 bin metrekarelik alanda bienal alanı, geçici sergi alanları, mağaza, konferans salonu, kütüphane ve kafe bulunuyor.