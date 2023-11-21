Eski sevgilinize geri dönmeden önce düşünmeniz gereken 3 şey

2- AYRILIĞINIZDAN BU YANA ANLAMLI BİR DEĞİŞİKLİK OLDU MU?



Eski sevgilinizle tekrar bir araya gelip yeni ilişkiye başlamanızın nedeni, bir şeylerin değişmesi olacaktır. Daha önceki tartışmalarınızdan ders çıkarıp, sorun olarak gördüğünüz şeylerin çözülmüş olması ikinci bir şans için gereklidir. Eğer iki taraf da yerinde sayıyorsa kararınızı gözden geçirmeniz iyi olabilir.



3- TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İÇİN MOTİVASYONUNUZ NEDİR?



Ayrılıklar hayatınız için sarsıcı hatta yıkıcı olabilir. Bu sebeple neden yeniden bir araya gelmek istediğinizi anlamalısınız. Eğer eski sevgilinize olan aşkınızdan eminseniz ve bu kez mutluluğu yakalayacağınızı düşünüyorsanız tekrar bir araya gelmeyi deneyebilirsiniz. Ancak kendi bağlanma travmalarınız nedeniyle ya da başka birini bulabileceğinizi düşünmediğiniz için barışma eğilimindeyseniz kararınızı yeniden gözden geçirin.