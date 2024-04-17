Evlilikte mutlu olmak kişilerin elindedir. Çünkü mutluluk katlanarak çoğalır. Bu sebeple her gün "Partnerimi nasıl mutlu ederim?" diye düşünmek evliliğinizin yürümesini kolaylaştıracaktır. İşte evliliğinizi daha mutlu hale getirmenin 10 yolu...
1- Güne pozitif başlayın
Eşinize onunla uyandığınız için şanslı hissettiğinizi ve çok iyi göründüğünü söyleyin.
2- Günün sonunda minnettarlığınızı ifade edin
Partnerinize günün sonunda ne kadar minnettar olduğunuzu söylemeyi unutmayın.
3- Onları küçük sürprizlerle şaşırtın
4- Aşk notları hazırlayın
Partnerizin bütün gün görebileceği yerlere romantik ve eğlenceli notlar bırakın.
5- Yapılacak işleri halledin
6- Eşinizi her gün takdir edecek bir şey bulun
Ne kadar küçük olduğu önemli değil, insanlar kendilerine teşekkür edilmesinden hoşlanırlar.
7- Eşinize iltifat edin
8- Sarılın
9- Gözlerinin içine bakın
10- Flört edin