Evlilikte mutlu olmak kişilerin elindedir. Çünkü mutluluk katlanarak çoğalır. Bu sebeple her gün "Partnerimi nasıl mutlu ederim?" diye düşünmek evliliğinizin yürümesini kolaylaştıracaktır. İşte evliliğinizi daha mutlu hale getirmenin 10 yolu...

1- Güne pozitif başlayın

Eşinize onunla uyandığınız için şanslı hissettiğinizi ve çok iyi göründüğünü söyleyin.

2- Günün sonunda minnettarlığınızı ifade edin

Partnerinize günün sonunda ne kadar minnettar olduğunuzu söylemeyi unutmayın.

3- Onları küçük sürprizlerle şaşırtın