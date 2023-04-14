Bir ilişkide olması gereken 5 şey (Bir ilişkiden neler beklemelisiniz?)

3. PARA KONUSUNDA ŞEFFAF OLUN

Tüm harcamalarınızı eşinizle paylaşın demiyoruz ama finansal konularda şeffaf olmak her zaman iyidir. Düşünülmeden yapılan harcamalar ve maddi sorunlar nedeniyle birçok evlilik bitebiliyor.



4. AİLEVİ SORUNLARDA DESTEK OLUN

Hayatlarınızı birleştirdiğinizde artık kocaman bir aile olursunuz. Uzmanlar, ailevi sorunlar doğduğunda her zaman eşinizin tarafında olmanızı yada uzlaşmacı olarak orta yolu bulmanızı öneriyor.



5. EĞLENCE

İlişkiniz rutine girince romantizmi kaybetmeniz çok normal. Ancak spontane yapılan planları, romantik akşam yemeklerini veya güzel aşk sözcüklerini hayatınızdan çıkarmayın.