Eski sevgilinizle arkadaş olmaya hazır olmadığınızın 4 işareti

Eski sevgilinizle birbirinizi kırmadan ayrılmış olabilir hatta onunla arkadaş kalmayı isteyebilirsiniz. Ancak bu çok kaygan bir zemin olabilir, ilişki dinamikleri ve bunu gerçekten zorlaştırabilecek duygularla dolu olabilir. İşte eski sevgilinizle arkadaş olmaya hazır olmadığınızı gösteren işaretler...
1- HALA AŞIKSANIZ
Eğer eski sevgilinize olan duygularınız hala yoğunsa onunla arkadaş kalabilmeniz mümkün değildir. İlişkinizi yürütemediğinizi kabullenip kendi yolunuza gitmelisiniz.
2- CİNSEL AÇIDAN HALA AKTİFSENİZ
Eski sevgilinizle hala zaman zaman görüşüyor ve romantik anlar yaşıyorsanız arkadaş kalmanız mümkün değildir. Çünkü bu durum birbirinize duygusal olarak daha çok bağlanmanıza sebep olabilir.
3- TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İSTİYORSANIZ
Biten ilişkinizin ardından bu konuda kendinize dürüst olamıyor ve eski aşkınızla bir araya gelmek istiyorsanız onunla arkadaş kalabilmek pek de mümkün değildir. Bu sebeple birlikte olmadığınız gerçeğiyle dürüstçe yüzleşebiliyorsanız onunla arkadaş kalmaya çalışın.
4- SUÇLULUK NEDENİYLE ARKADAŞLIK PEŞİNDE KOŞUYORSANIZ
Eski sevgilinizin kalbini kırdıysanız ya da bekar olmaktan rahatsız olduğunuz için eski sevgilinizle arkadaş olmaya çalışıyorsanız durmalısınız. Çünkü bunlar arkadaş olmak için en sağlıklı nedenler değildir.
Eski sevgilinizden gerçekten hoşlanıyorsanız ve onun hayatınızda olmasını istiyorsanız arkadaş kalmak için çabalayın.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Aşk
- Kadın
- N-Life Aşk&İlişki
- İlişki
- Erkek