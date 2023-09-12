Eski sevgilinizle arkadaş olmaya hazır olmadığınızın 4 işareti

Eski sevgilinizle birbirinizi kırmadan ayrılmış olabilir hatta onunla arkadaş kalmayı isteyebilirsiniz. Ancak bu çok kaygan bir zemin olabilir, ilişki dinamikleri ve bunu gerçekten zorlaştırabilecek duygularla dolu olabilir. İşte eski sevgilinizle arkadaş olmaya hazır olmadığınızı gösteren işaretler...

1- HALA AŞIKSANIZ

Eğer eski sevgilinize olan duygularınız hala yoğunsa onunla arkadaş kalabilmeniz mümkün değildir. İlişkinizi yürütemediğinizi kabullenip kendi yolunuza gitmelisiniz.

2- CİNSEL AÇIDAN HALA AKTİFSENİZ

Eski sevgilinizle hala zaman zaman görüşüyor ve romantik anlar yaşıyorsanız arkadaş kalmanız mümkün değildir. Çünkü bu durum birbirinize duygusal olarak daha çok bağlanmanıza sebep olabilir.