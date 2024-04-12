Aşkı bulmak için yapmanız gereken 5 küçük değişiklik

İçsel değişiminizi tamamlamak hayatınızda, özellikle de aşk hayatınızda otomatik olarak değişikliklere neden olur. Ancak kendinizi ilk önce olabileceğiniz en çekici ve sevgi dolu kişi olmaya adadığınızda arzuladığınız ilişkiye sahip olabilirsiniz. İşte şkı bulmak istiyorsanız yapmanız gereken küçük ama önemli değişiklikler...
1- Kendinizi sevmeyi öğrenin
Sizi siz yapan tüm yönlerinizi benimsememek özgüven eksikliği yaşamanıza sebep olabilir. Unutmayın siz kendinizi sevmezseniz ya da sevgiye layık bulmazsanız karşınızdaki kişiden bunu beklemek mümkün değildir.
2- Eleştiriden takdire geçiş
Eleştirmek günden güne alışkanlık haline gelen bir olgudur. Kendinizi ya da başkalarını eleştirmek yerine olumlu bir alışkanlık koyun. Uyandığınız andan itibaren kendinizi ve çevrenizdekileri takdir edin, hayatınızdaki olumlu değişimi göreceksiniz.
3- Yaratıcılığı keşfedin
İnsanlar için yaratıcılık son derece önemlidir. Çünkü insanlar yaratıcılığı beslemeye zaman ayırmadıklarında kaçınılmaz olarak tatminsiz hissedip mutsuz olur. Bu da en yakınlarınızı suçlamanıza sebep olabilir. Bunun yerine her gün 10 dakikanızı yaratıcı yönünüzü bulmak için harcayın.
4- Gerçek duygularınızı ifade edin
İkili ilişkilerde dürüstlük ve netlik oldukça önemlidir. Rahatsız olduğunuz bir konuyu dile getirirken basit cümlelerle net olmak hem sizi hem karşınızdaki daha rahat hissettirecektir.
5- İlişkinizi eğlenceli ve basit tutun
Bir ilişkiye başlarken ya da devam eden bir ilişkide her şeyi hemen öğrenmeye çalışmak, sorunların üzerinde durmak aranızdaki yakınlığı zaman içinde yok edecektir. Bunun yerine keyif almaya odaklanın.
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