Aşkı bulmak için yapmanız gereken 5 küçük değişiklik

İçsel değişiminizi tamamlamak hayatınızda, özellikle de aşk hayatınızda otomatik olarak değişikliklere neden olur. Ancak kendinizi ilk önce olabileceğiniz en çekici ve sevgi dolu kişi olmaya adadığınızda arzuladığınız ilişkiye sahip olabilirsiniz. İşte şkı bulmak istiyorsanız yapmanız gereken küçük ama önemli değişiklikler...



1- Kendinizi sevmeyi öğrenin



Sizi siz yapan tüm yönlerinizi benimsememek özgüven eksikliği yaşamanıza sebep olabilir. Unutmayın siz kendinizi sevmezseniz ya da sevgiye layık bulmazsanız karşınızdaki kişiden bunu beklemek mümkün değildir.



2- Eleştiriden takdire geçiş



Eleştirmek günden güne alışkanlık haline gelen bir olgudur. Kendinizi ya da başkalarını eleştirmek yerine olumlu bir alışkanlık koyun. Uyandığınız andan itibaren kendinizi ve çevrenizdekileri takdir edin, hayatınızdaki olumlu değişimi göreceksiniz.

