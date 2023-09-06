Partnerinize öfkelenmemek için uygulayabileceğiniz 4 yöntem

İlişkide iki tarafın da birbirinin her özelliğini sevmesi beklenemez. Ancak bu özellikler kavgaların ana konusu haline geliyor ve çözümsüz kalıyorsa harekete geçmeniz gerekiyor olabilir. İşte partnerinizden rahatsız olmamak için yapabilecekleriniz...



1- ÖFKEYİ TANIYIN VE KABUL EDİN



Partnerinize sevmediğiniz davranışıyla ilgili rahatsızlığınızı dile getirseniz bile bunu düzeltmiyor ve sonrasında tekrar ediyorsa bu zamanla öfkeye dönüşebilir. Ancak bu konuda partnerinize öfkeyi yansıtmak doğru bir yöntem değildir. Çünkü onu kırabilir, bunun için konuyla ilgili kontrollü bir iletişim kurmak yararınıza olacaktır.





2- NEFRET ETTİĞİNİZ DAVRANIŞI KABULLENİN



Eğer partnerinizin hoşlanmadığınız özellikleri aranızda tartışmalara sebep oluyor ve ilişkiniz zedeleniyorsa bundan vazgeçin. Sürekli olarak rahatsızlığınızı dile getirmek ve onu değiştirmeye çalışmak yerine kabullenmeyi öğrenin.



3- SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ YENİDEN KEŞFEDİN



İlişkilerde bazı kişilik özellikleri yıllar içinde sevgiden nefrete dönüşebiliyor. Örneğin; 10 yıl önce "Eşimin sosyal olmasını çok seviyorum" diyen biri günümüzde "Evde olmamasından nefret ediyorum" diyebilir. İşte böyle durumlarda sevmediğiniz davranışı kabullenmek ve partnerinize empatiyle yaklaşmak köklü bir değişime yardımcı olabilir.



4- SORUNA ÇİFT ODAKLI BAKIN



Birçok çift nefret ettikleri özellikleri için sonuna kadar savaşarak ilişkilerine zarar verir. Ancak bunun yerine sevmediğiniz özelliklerine rağmen partnerinize saygı duymanın ve onu sevmenin bir yolunu bulmalısınız.