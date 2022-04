Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları' 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Efes ve Bergama gibi binlerce yıllık hazineye sahip kentleriyle yer alan İzmir'in bir başka antik yerleşim bölgesi olan Foça'daki araştırmalar ve düzenleme çalışmaları sürüyor.



Phokaia Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı kalıntıları arasında 2000 yılında bulunan 1 metre 30 santimetre ila 1 metre 40 santimetre boyundaki at ve griffon büstleri için İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca geçen yıl başlatılan konservasyon ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Tüf taşından yapılmış, "protome" olarak adlandırılan, duvar süsü amacıyla kullanılan heykeller, çalışma tamamlandıktan sonra bu yıl İzmir Arkeoloji Müzesi'nde teşhire çıkacak.



Benzersiz olarak nitelenen eserlerden at büstlerinin Tanrıça Athena'ya ithafen; kartal başlı, aslan gövdeli ve kanatlı mitolojik kuş olarak tanımlanan griffonların ise dönemin inancına göre "tapınağın bekçiliğini yapmaları" için duvarlara yerleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.