Ayvalık Film Festivali başladı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül Cuma akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Festival davetlilerinin ve Ayvalık halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, geleceğin sinemacıları için hayata geçirilen ve Mey|Diageo’nun katkılarıyla bu yıl ilk kez verilen “Yeni Bir …” ödülü de sahibini buldu.

Bu yıl “Yeni Bir Yönetmen” başlığıyla verilen ödül, Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Ziya Demirel’in oldu. Ödülün sahibi Ziya Demirel, gönderdiği video mesajında “Hem festivale hem değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödülü, filmin yolculuğunda, herhangi bir adımında, herhangi bir aşamasında beraber çalıştığımız, kafa yorduğumuz belki didiştiğimiz tüm yol arkadaşlarım için almak istiyorum” dedi.

Törenin ardından, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-wook’un 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi olan Ayrılma Kararı gösterildi.