Bellydancing (Azıcık göbek atalım) şarkısıyla tanınan INJI kimdir? İnci Güran hakkında bilgiler

İnci Güran, 3 Ocak 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziği çok seven sanatçı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kaydolarak müzik teorisi ve klasik piyano eğitimi aldı. Sonraki on yıl boyunca Avrupa çapında çeşitli piyano yarışmalarına katıldı ve lise için Londra'ya taşındıktan sonra caz gruplarında ve korolarda şarkı söylemeye başladı. Güran'ın müzikle ilgisi, Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton Okulu'nda kendi caz grubunu kurduğu ve kampüste sahne aldığı zamana kadar devam etti.

TikTok'ta popüler olan "GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'larıyla 2022 yılında öne çıktı. İlk EP'si LFG, 21 Temmuz 2023'te müzik uygulamalarında çıktı.

