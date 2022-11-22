 Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden yeni paylaşım | N-Life

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden yeni paylaşım

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Üç çocuğunun babası Ergenç ile mutluluk pozlarını paylaşan Korel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden yeni paylaşım

İlişkili Haberler

25 kilo verdiğini paylaşan Bergüzar Korel'in son hali

25 kilo verdiğini paylaşan Bergüzar Korel'in son hali

Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum anlarını paylaştı

Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum anlarını paylaştı

'Binbir Gece' dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen ile , 2009 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri uzun yıllardır devam eden ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden yeni paylaşım - 1

OYUNCU ÇİFTTEN MUTLULUK POZU

Ailesiyle keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Korel, son olarak eşiyle pozlarını paylaştı. Oyuncu çiftin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, Merve Dizdar da arkadaşlarına kalp emojisiyle yorum yaptı.

13 yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...