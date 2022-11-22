Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden yeni paylaşım

'Binbir Gece' dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri uzun yıllardır devam eden ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.



OYUNCU ÇİFTTEN MUTLULUK POZU



Ailesiyle keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Korel, son olarak eşiyle pozlarını paylaştı. Oyuncu çiftin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, Merve Dizdar da arkadaşlarına kalp emojisiyle yorum yaptı.



13 yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.