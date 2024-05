Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek. Tuvana Türkay'ın rol aldığı "Karanlıktan Kaçış", gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday. İşte, sinemalarda bu hafta...



"Karanlıktan Kaçış"

Tuvana Türkay, Serhat Teoman, Saygın Soysal, Burak Sarımola, Asuman Dabak, Sefa Zengin, Ufuk Kaplan, Melih Özkaya ve İpek Arkan'ın rol aldığı "Karanlıktan Kaçış" izleyici ile buluşacak.



Tolga Toga'nın yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı büyük ihanetin ardından derin bir bunalıma sürüklenen ve şehrin karmaşasından uzaklaşarak sakin bir orman evine yerleşen başarılı bir gazetecinin, beklenmedik bir kaza sonucu tanıştığı genç kız yüzünden planlarının alt üst olmasını anlatıyor.



"Turbo"



Cem Özduru'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Turbo" yerli aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.



Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Burak Can Doğan'ın başrollerini paylaştığı film, dört arkadaşın bir gece içinde modifiye ettikleri bir araba ile yaşadıkları konu ediniyor.



"The Hope"



Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes, Gizem Denizci, Şebnem Schäfer, Wilma Elles, Orçun İynemli ve Esra Sönmezer'in oynadığı Servet Aksoy yönetmenliğindeki "The Hope" alzheimer teşhisi konan bir yazarın hayatını ele alıyor.



"Geçiş"



Levan Akin tarafından çekilen Türkiye, Danimarka, Fransa, Gürcistan ve İsveç ortak yapımı "Geçiş", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Mzia Arabuli, Lucas Kankava ve Deniz Dumanlı'nın rol aldığı film, uzun süredir kayıp olan yeğenini bulmak için kendine bir söz veren emekli bir öğretmenin hayatını odağına alıyor.



"Garfield"



Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında uyarlanan ve hikayeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filmi, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen kedi Garfield'ın, arkadaşı Ollie ile birlikte yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.



Mark Dindal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin Türkçe seslendirmelerini Engin Alkan ve Harun Can yaptı.



Haftanın korku ve gerilim filmleri



Cameron ve Colin Cairnes'in birlikte senaryosunu yazıp çektiği, David Dastmalchian, Laura Gordon ve Ian Bliss'in oynadığı "Şeytanla Bir Gece", 1977 yılının Cadılar Bayramı'nda bir talk showda yaşanan olayları konu ediniyor.



ABD yapımı Thomas Marchese'nin filmi "Kara Ayin", oğlunu bulmak için her şeyi göze alan bir annenin hikayesini odağına alıyor.



Kim Go-eun, Lee Do-Hyun ve Choi Min-sik'in rol aldığı Jae-hyun Jang yönetmenliğindeki Güney Kore filmi "Exhuma", paranormal bir takım olaylarla çevrili olan varlıklı bir ailenin çocuklarını kurtarmak için yükselen genç şaman ikilisi Hwa Rim ve Bong Gil'den yardım alması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.



Yannie Sukarya'nın çektiği Endonezya yapımı "Bab-ı Cin", şeytan tarafından ele geçiren genç bir kadının hikayesini konu alıyor.



Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer, Selahattin Taşdöğen, Şevki Özcan, Hakan Eksen ve Tuncay Gençkalan gibi isimlerin rol aldığı "Mendebur" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.