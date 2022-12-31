Chaby Han (Çabi) kimdir, evli mi, nereli? Çabi'nin Türk eşi merak konusu oldu

Chaby Han (Çabi), O Ses Türkiye yılbaşı özel tanıtımı ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu. Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat veren Chaby, aynı zamanda pek çok yapımda konuk oyuncu olarak da rol almıştı. Peki, Chaby Han (Çabi) kimdir, nereli, eşi kim?

Chaby Han (Çabi) kimdir, evli mi, nereli? Çabi'nin Türk eşi merak konusu oldu

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. Türk okullarında okuyan Chaby, lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve bölümünde yaptı.

Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli. Kısa bir süre önce nikah masasına oturan çift, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat vermişti.

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