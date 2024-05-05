Renkli saçtan vazgeçti: Megan Fox yeniden esmer

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox, birkaç ay saçlarını önce pembeye ardından maviye boyamıştı. Ünlü oyuncu, doğal haline geri döndüğünü duyurdu.

Renkli saçtan vazgeçti: Megan Fox yeniden esmer

Özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren yıldızı , birkaç ay önce saçlarını pembeye boyatmıştı. Radikal kararın ardından saçlarını maviye boyatan Fox, eski haline geri döndü.

Renkli saçtan vazgeçti: Megan Fox yeniden esmer - 1

"YİNE ESMER OLDU"

Saçlarını yeniden koyu kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni imajını gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından yeni saçlarını paylaşan , "Yine esmer oldu" ifadelerini kullandı.

Renkli saçtan vazgeçti: Megan Fox yeniden esmer - 2

"ENERJİNİZİ ERKEKLER İÇİN HARCAMAYIN"

Öte yandan , Machine Gun Kelly ile ilişkisi bittikten sonra bekar kadınlara tavsiyelerde bulunmuştu. Revolve Festivali’nde konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece 'Bir beceri öğrenin, ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın' demek olur. Erkeklerin tek yapacağı şey sizi tüketmek olacak. Hayatınıza devam edin. Kendinize yatırım yapın."

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