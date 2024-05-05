Renkli saçtan vazgeçti: Megan Fox yeniden esmer

"ENERJİNİZİ ERKEKLER İÇİN HARCAMAYIN"

Öte yandan Megan Fox, Machine Gun Kelly ile ilişkisi bittikten sonra bekar kadınlara tavsiyelerde bulunmuştu. Revolve Festivali’nde konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece 'Bir beceri öğrenin, ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın' demek olur. Erkeklerin tek yapacağı şey sizi tüketmek olacak. Hayatınıza devam edin. Kendinize yatırım yapın."