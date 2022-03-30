Çocuklarda lenf bezi büyümesi masum olmayabilir!

Tıp dilinde ‘lenfadenopati’ olarak adlandırılan lenf bezi büyümeleri hemen her çocuğun karşılaştığı bir sorun. Vücudun savunma mekanizmalarında önemli işlevler üstlenen lenf bezlerinin büyümelerine ise pek çok etken neden olabiliyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, lenf bezlerinin çocukluk çağında genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle büyüdüğünü belirterek, “Ancak büyüyen bezeler basit ve geçici hastalıkların bulgusu olabildiği gibi, lösemi ve lenfoma gibi kötü huylu ve hızla ilerleyen çocukluk çağı kanserine de işaret edebiliyor. Bu nedenle çocuklarda büyüyen lenf bezlerinde mutlaka hekime başvurulmalı” diyor.



TEMEL GÖREVİ ENFEKSİYONLA SAVAŞMAK



Vücudumuzun pek çok yerinde lenf bezleri bulunuyor. Çocuklarda lenfatik sistem 10 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor ve erişkinlere göre daha aktif çalışıyor. Lenf bezleri en sık baş-boyun bölgesinde olmak üzere; ensede, kulak önü ve arkasında, çene altında, koltuk altlarında, dirsekte, göğüs boşluğunda, karın içinde, kasıklarda ve diz arkasında yer alıyorlar. Prof. Dr. Polat, lenf bezlerinde bol miktarda lenfosit denilen bağışıklık hücrelerinin yer aldığına işaret ederek, “Kemik iliğinde bulunan kök hücreler tarafından üretilen bu lenfositler, vücuda girmiş olan bakteri ile virüsleri, tümör hücrelerini ve yabancı maddeleri yakalayarak yok etmek, bir başka deyişle vücudumuzda oluşan enfeksiyon ve kansere karşı savaşmak gibi son derece önemli bir işleve sahipler” diyor.



LENF BEZİ BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ



Prof. Dr. Polat'a göre lenf bezleri normalde fazla büyük olmasa da bazı durumlarda belirgin hale gelebiliyor. En sık üst solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere pek çok etken lenf bezlerinin büyümelerine yol açabiliyor. Çocuklarda lenf bezi büyümesine sebep olan etkenler şunlar:



- Bademcik, farenjit, nezle, grip, otit ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

- Diş ve dişeti iltihapları

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 5. ve 6.hastalık gibi çocukluk çağı hastalıkları

- Bakteri ve virüslerın sebep olduğu kızıl, brusella, kedi tırmığı hastalığı, CMV (sitomegali virus), EBV (Ebstein Barr virus)

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Lenf bezlerinin iltihabı

- Lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanserler



NE ZAMAN TEHLİKELİ?



Aşağıda yer alan belirtiler lösemi ve lenfomanın habercisi olabiliyor. Bu yakınmalarda zaman kaybetmeden hekime başvurmanız yaşamsal önem taşıyor.



- Enfeksiyon geçtikten sonra 6-8 hafta içinde küçülmeyen bezeler

- Enfeksiyon bulgusu olmadan giderek büyüyen bezeler

- Ağrısız, lastik kıvamında veya sert olup yapışık olan bezeler

- Köprücük kemiği üzerinde beliren bezeler

- Birkaç bezenin birleşerek büyümüş olmaları

- Göğüs boşluğunda veya karın içinde olan büyümüş bezeler

- Bezelere ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızlık gibi semptomların eşlik etmesi

