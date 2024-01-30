Aile dizisi bitiyor mu? Final bölümüne dair ilk ipuçları paylaşıldı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi final yapıyor. İkinci sezonuyla ekran macerasını noktalayacak olan Aile'nin final fragmanıyla ilk ipuçları paylaşıldı. Peki, Aile dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak, son bölümde neler olacak?

Aile dizisi bitiyor mu? Final bölümüne dair ilk ipuçları paylaşıldı

Salı akşamları izleyicilerle buluşan 'nin final bölümü başından planlanmıştı. Planlanan final bölümünde bir değişiklik yapılmadı, bu nedenle Aile 30. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümü 30 Ocak 2024 tarihinde yayımlanacak.

Aile dizisi bitiyor mu? Final bölümüne dair ilk ipuçları paylaşıldı - 1

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düğün çıkışı uğradıkları saldırıdan sonra başta Aslan olmak üzere tüm Soykanlar büyük bir acıyla sınanır. Aslan ise yine böyle bir günde Devin’e ulaşamayınca soluğu yanında alır. Devin’in hamileliğinde riskli bir dönem başlar. Aslan, Ferman’ı bulmak için harekete geçer. Tüm aile hayırlı bir iş için bir araya toplanır.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...