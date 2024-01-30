Aile dizisi bitiyor mu? Final bölümüne dair ilk ipuçları paylaşıldı

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düğün çıkışı uğradıkları saldırıdan sonra başta Aslan olmak üzere tüm Soykanlar büyük bir acıyla sınanır. Aslan ise yine böyle bir günde Devin’e ulaşamayınca soluğu yanında alır. Devin’in hamileliğinde riskli bir dönem başlar. Aslan, Ferman’ı bulmak için harekete geçer. Tüm aile hayırlı bir iş için bir araya toplanır.