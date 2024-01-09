Aile dizisi ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu

Salı akşamları izleyicilerle buluşan Aile dizisinin final tarihi belli oldu. Ekran macerasına 2023 mart ayında başlayan dizi, ikinci sezonuyla hikayesini sona erdirecek. Peki, Aile dizisi ne zaman bitecek?

Aile dizisi ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizisi final için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, salı akşamları ekrana gelen dizi 30. bölümüyle final yapacak. Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.

Aile dizisi ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu - 1

FİNALE DOĞRU KADROYA YENİ İSİM KATILDI

Dizi büyük finale doğru nefes kesen olaylara sahne olacak. Dizinin Aslan’ına (Kıvanç Tatlıtuğ) çok güçlü bir düşman geliyor. “Üç Kuruş” dizisindeki etkili oyunculuğuyla yakın zamanda hafızalarda yer eden başarılı aktör Cenk Kangöz dev kadrolu dizinin son bölümlerine damga vuracak. Hafta sonu sete çıkan Kangöz, dizide Arnavut lakaplı “Babür” karakterine hayat verecek.

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