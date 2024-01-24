Aile dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

AİLE'DE FİNAL ÖNCESİ YAŞANANLAR



Aslan, Babür ve Ferman’la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan’ın riskli bir hamilelik geçiren Devin’i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!



Seher’in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman’ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman’ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman’ın peşine düşer. Babür ve Ferman’ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin’e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman’la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan’ın riskli bir hamilelik geçiren Devin’i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!





Ve büyük gün sonunda gelip çatar. Bedri ve Yağmur görkemli bir düğünle marinada dünya evine girerken Ferman, yarım kalan işini tamamlamak üzere harekete geçer. Acaba “Soykan Düğünü Laneti” bir kez daha baş gösterecek midir?