Aile dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

Aile dizisi final için gün sayıyor. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Aile dizisi gerek kadrosu gerekse konusuyla zaman zaman sosyal medyaya konu oluyor. İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi 2024 ocak ayında ekran macerasını tamamlayacak. Peki, Aile dizisinin finali ne zaman?

Aile dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu

Salı akşamları izleyicilerle buluşan dizisinin final tarihi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisi 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Entrika dozu yüksek dizinin final bölümünün 30 Ocak 2024 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Aile dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu - 1

AİLE'DE FİNAL ÖNCESİ YAŞANANLAR

Aslan, Babür ve Ferman’la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan’ın riskli bir hamilelik geçiren Devin’i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!

Seher’in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman’ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman’ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman’ın peşine düşer. Babür ve Ferman’ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin’e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman’la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan’ın riskli bir hamilelik geçiren Devin’i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!


Ve büyük gün sonunda gelip çatar. Bedri ve Yağmur görkemli bir düğünle marinada dünya evine girerken Ferman, yarım kalan işini tamamlamak üzere harekete geçer. Acaba “Soykan Düğünü Laneti” bir kez daha baş gösterecek midir?

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