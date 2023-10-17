Aile dizisinin Nedret Soykan'ı Ayda Aksel kimdir?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat veriyor.

AYDA AKSEL HAKKINDA

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 tarihinde dünyaya geldi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.



Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında hayatını kaybetti. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.