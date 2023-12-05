"Aile" dizisinin yeni terapisti belli oldu: Neslihan’ı canlandıracak olan Zeynep Kızıltan kimdir?

Aile dizisinde Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Devin’in (Serenay Sarıkaya) yeni çift terapisti belli oldu. Çiftin terapisti Neslihan'a Zeynep Kızıltan hayat verecek. Peki, Aile dizisinin Neslihan’ı Zeynep Kızıltan kimdir?

"Aile" dizisinin yeni terapisti belli oldu: Neslihan’ı canlandıracak olan Zeynep Kızıltan kimdir?

Soykan ailesi ve ailenin gelini Devin’in hikâyesini çarpıcı olaylar eşliğinde ekrana taşıyan, senaryosu Hakan Bonomo imzalı Aile'nin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Zeynep Kızıltan, Aile dizisinin kadrosuna Neslihan karakteriyle dahil oldu. Zeynep Kızıltan son olarak “Sizi Dinliyorum” adlı dizide terapi gören bir kadına hayat veriyordu, Aile’de ise terapist olarak seyirci karşısına çıkacak.

ZEYNEP KIZILTAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve film oyuncusu Zeynep Kızıltan, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Zeynep Kızıltan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren Parmaklıklar Ardında, Türkan, Diriliş: Ertuğrul, Azize, Yeni Hayat, Sizi Dinliyorum gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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