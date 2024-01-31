Aile finalinde Devin'in akıbeti merak edildi: Devin öldü mü?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisi, 30. bölümüyle ekranlara veda etti. Sevilen dizinin finalinde Aslan - Devin aşkı bir kez daha sınandı.

DEVİN ÖLDÜ MÜ?

Aile'nin 30. Bölümünde; oldukça riskli hamilelik geçiren ve hem kendisinin hem de bebeğinin hayati tehlikesi olan Devin'in akıbeti en çok merak edilenlerden biriydi.

Yaşanan tüm acılı, sancılı dönemleri geride bırakan Devin ve Aslan'ın oğulları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İkili oğullarının adını hayatını kaybeden Aslan'ın abisi Cihan'ın adını verdi. Soykanlar için tüm kötü günler geride kaldı, Aslan ve Devin yıllar sonra hayalini kurdukları Urla'da açtıkları Bir Aile Restoranı'nda büyük bir akşam yemeği düzenleyerek Devin'in doğum gününü kutladı.

