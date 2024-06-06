Aldatmak dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör’ü buluşturan Aldatmak dizisinin final yapacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi. Dizinin akıbeti belli oldu.

ALDATMAK FİNAL TARİHİ

22 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanan dizi 6 Haziran 2024 tarihinde (bugün) 71. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

ALDATMAK FİNALİNDE NELER OLACAK?

Birsen Altuntaş final ile ilgili ipuçlarını verdi. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin bugün ekrana gelecek büyük finalinde iki oyuncu ölüyor, adalet yerini buluyor.