Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi. Son olarak 16 Mayıs'ta izleyicilerle buluşan dizinin 70. bölümü ileri tarihe alındı.



ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?



Aldatmak yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. ATV yayın akışına göre saat 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor maçı yayınlanacak.



ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Ekran macerasına kısa bir ara veren Aldatmak 70. bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı ekranlarda olacak.