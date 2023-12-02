Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler? (Altın Kafes konusu ve oyuncu kadrosu)

ALTIN KAFES KONUSU



Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.



"Onur" ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sınavlar bekleyecek.