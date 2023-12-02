Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler? (Altın Kafes konusu ve oyuncu kadrosu)

Aşk ve entrika dolu bir konusu olan Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da Altın Kafes'te canlandıracağı "Nalan" karakteriyle ön plana çıkacak.
ALTIN KAFES OYUNCULARI
Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.
ALTIN KAFES KONUSU
Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.
"Onur" ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sınavlar bekleyecek.
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