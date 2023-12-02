Amardeep Anand kimdir? Masterchef All Star'a konuk oldu

Amardeep Anand, 23 yıldır mutfakta başarılı işlere imza atan bir şef. Hint mutfağı uzmanı olan şef, üniversite eğitimini otel işletmeciliği ve ticaret alanlarında aldı. Hindistan’da farklı farklı 5 yıldızlı otellerde, İngiltere’de Michelin yıldızlı bir restoranda kısaca pek çok konaklama ve catering sektöründe şef olarak çalıştı. Aynı zamanda Masterchef UK yarışmacısı olan Anand, 10 yıldır İngiliz Kraliyet ailesinin resmi yemek organizasyonlarını gerçekleştiriyor.