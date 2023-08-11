"Aşk-ı Memnu" setinden görülmemiş fotoğraf: Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran, başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.



YILLAR SONRA PAYLAŞTI

Zaman zaman "Aşk-ı Memnu"ya ait kamera arkası görüntülerini, set fotoğraflarını yayınlayan Şinasi Serçe, yine diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

