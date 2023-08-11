"Aşk-ı Memnu" setinden görülmemiş fotoğraf: Yıllar sonra ortaya çıktı

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinden daha önce görülmemiş bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.

"Aşk-ı Memnu" setinden görülmemiş fotoğraf: Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran, başrollerini , , Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

YILLAR SONRA PAYLAŞTI

Zaman zaman "Aşk-ı Memnu"ya ait kamera arkası görüntülerini, set fotoğraflarını yayınlayan Şinasi Serçe, yine diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

"Aşk-ı Memnu" setinden görülmemiş fotoğraf: Yıllar sonra ortaya çıktı - 1

Yayınlanan fotoğrafta dizide "Adnan Ziyagi"'i canlandıran Selçuk Yöntem, "Behlül"e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve "Bihter"i oynayan Beren Saat yer alıyor.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk-ı Memnu" dizisi, 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu.

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