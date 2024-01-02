Aşka Düşman dizisi ne zaman başlayacak? (Aşka Düşman dizisi kadrosu ve konusu)

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU



Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.



AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?



Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç

ve Merve Nur Bengi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda Bedia Ener, Barış Aytaç, Esra Ruşan, Bihter Dinçel ve Sermet Yeşil yer alıyor.