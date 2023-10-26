Aşka Düşman dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Aşka Düşman dizisinin konusu ve kadrosu)

Aşka Düşman dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yayınlanan tanıtım ardından dizinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Aşka Düşman dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşka Düşman dizisinin konusu ve kadrosu...

Aşka Düşman dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Aşka Düşman dizisinin konusu ve kadrosu)

Mesude Erarslan'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşka Düşman dizisi ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin konusu ve oyuncuları açıklandı. 

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU

, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç
ve Merve Nur Bengi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda Bedia Ener, Barış Aytaç, Esra Ruşan, Bihter Dinçel ve Sermet Yeşil yer alıyor. 

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