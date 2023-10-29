Atatürk TV özel filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? (İşte Atatürk'ü canlandıran oyuncu ve filmin kadrosu)

ATATÜRK FİLMİ OYUNCU KADROSU



Başarılı yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in çektiği, iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu, Cengiz Çağatay üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür gibi değerli isimler yer alıyor.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 21.00’deki FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle izleyicilerle buluşacak.