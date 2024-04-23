Atatürk'ün hayatını anlatan Veda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yapımı, senaryosu, yazarlığı ve yönetmenliğini Zülfü Livaneli'nin üstlendiği Büyük Önder Atatürk'ün hayatını anlatan Veda filmi çekimleri Ayvalık Cunda Adası'nda çekildi. Film, çocukluk arkadaşı Salih Bozok'un Atatürk ile yaşadığı bir ömrün en çarpıcı anları, duyduğu derin dostluk beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin kadrosunda Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert, Burhan Güven, Kaya Akkaya yer alıyor.



VEDA FİLMİ KONUSU



Selanik’te çocukluktan başlayan arkadaşlık, önce silah arkadaşlığına sonrasında cumhuriyetle birlikte aynı ideallerin peşinde yürüyen yarım asırlık dostluğa ve ölene kadar süren kardeşliğe dönüştü. Aralarındaki dostluk o kadar büyüktü ki biri öldüğünde diğeri de hayata veda etmek istedi… Veda, ölüme meydan okuyan bir kuşağın hikayesi. Filmde sadece Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor, aynı zamanda bir döneme ışık tutuluyor. Filmde dostluk, savaş, aşk, sevgi gibi konular 'insan olmak' çerçevesinde tekrar ele alınıyor. “Veda” Salih Bozok’un anlatımıyla, bu dostluğun; Atatürk’ün hayatının dönüm noktalarının, vatanı kurtarmak için ölüme meydan okuyan bir kuşağın komutanının hikayesi…

