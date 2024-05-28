Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kimler? (Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncuları)

Aykut Enişte serisinin devam filmi Star TV'nin 28 Mayıs tarihli yayın akışında yer alıyor. Filmin başrollerini Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ üstleniyor. İkiliye kadroda Hakan Yılmaz, Nezaket Erden, Müfit Kayacan ve Lale Başar eşlik ediyor.



AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU



Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?