Aysu Keskin kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, mesleği ne?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Basketbolcu olan Aysu Keskin, guard pozisyonunda oynuyor. Boyu 180 cm'dir. Survivor 2023 yarışmasında kırmızı takımda yer almıştır.



Aysu Keskin basketbol kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler’de başladı. Bugüne kadar, TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.



Survivor 2024 All Star yarışmasına dahil olan Aysu Keskin, mavi takımda yer alıyor.