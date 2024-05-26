Bennu Yıldırımlar "Bahar" dizisinde: Canlandıracağı karakter belli oldu

Ekranların deneyimli isimlerinden Bennu Yıldırımlar "Bahar" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bennu Yıldırımlar Ayça Üzüm’ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak. Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar’ın boşamaya çalışacağı öğrenildi. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı sezonu kapatacak.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden doğdu. 1969 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.



Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal’ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başladı. 1988 yılında TRT yapımı Perili Köşk filminde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. İlk olarak Aristofanes'in "Kuşlar" adlı oyununda rol aldı. 1990 yılında Gençler ve Gülen Ayva Ağlayan Nar dizilerinde rol aldı. Mezun olduktan sonra 1990-1991 sezonunda İngiltere'ye giderek Londra'daki Westminster Yetişkin Eğitim Enstitüsü'nde drama üzerine kurs gördü.



1993 yılında Rifle King Kong Show, 1994 yılında Piranha Films ve Muhteşem Zango gibi yapımlarda yer aldı.Ağrıya Dönüş adlı filmde canlandırdığı Muhsine rolü ile 6. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.



1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evlendi; çiftin Ada adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.



İstanbul Şehir Tiyatroları'nda "Üç Kızkardeş”, “Saygılı Yosma”, “Yaprak Dökümü”, “III. Richard”, “Herkes Aynı Bahçede”, “Huzur”, “Bir Atın Öyküsü”, “Askerliğim”, “İntiharın Genel Provası”, “Buluşma Yeri”, “Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "12. Gece" oyunlarında rol aldı. Bir Atın Öyküsü'ndeki rolü ile 1996 Bedia Muvahhit Ödülü'ne, Huzur'daki performansı ile 1998 İsmet Küntay En İyi Kadın Oyuncu ödülüne, Saygılı Yosma'daki rolü ile 2006 Lions Tiyatro Ödülü'ne değer görüldü.



1997 yılında küçük Süper Baba dizisindeki Elif rolü ile tanındı. 2000 yılında Reha Erdem'in yönettiği Kaç Para Kaç filminde başrol oynadı ve 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Televizyonda Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınırlığı arttı. 35. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu rolüne değer görüldü.



Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde Sinan'ın annesi rolünü canlandırdı.