Bir Avuç Güzel İnsan belgeseli 2 Eylül'de NTV'de

Ara Güler’in edebiyat sevgisini anlatan "Bir Avuç Güzel İnsan" belgeseli, 2 Eylül Cumartesi, saat 22.15'te NTV'de ekrana geliyor.

Belgesel, çocuk yaştan itibaren okumaya, yazmaya, edebiyata tutkulu bir isim olan Ara Güler’in edebiyata olan merakı ve edebiyatçılarla ilişkilerine açılan bir pencere… “Bir Avuç Güzel İnsan” diye tanımladığı kadim edebiyatçı dostları ise bu hikayede başrolde.



Ara Güler foto muhabirliğinden önce tiyatro sahnesinin büyüsüne kapılan, ardından edebiyata gönül veren bir sanat sevdalısıdır. Ara Güler’in öyküleri, bir fotoğraf karesinin tasvirini andırır. Her biri, onun yalnızca fotoğraflarıyla değil, edebi kişiliğiyle de görsel dünyanın adamı olduğunun kanıtıdır. Edebiyata olan ilgisi, dönemin usta edebiyatçılarıyla kurduğu dostluklarda, onlarla yaptığı sohbetlerde yaşamaya devam eder.



Puhutv orijinal içeriği "Bir Avuç Güzel İnsan", duayen fotoğrafçının arşivinden karanlık oda ekipmanlarına, kitaplarından kişisel eşyalarına tüm koleksiyonuna sahip çıkan, koruyan, mirasını yaşatmayı görev edinen Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde başlıyor. Ara Güler Müzesi’nin duvarlarını süsleyen 153 portre ve daha fazlasıyla izleyiciyle buluşuyor. Bu belgesel, Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin portrelerinden oluşan serginin hikayesini anlatıyor. Sergide portreleriyle yer alan dostları Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Karin Karakaşlı, Mario Levi ise Ara Güler’i anıyor, hikayelerini paylaşıyorlar.



Belgesel, Ara Güler sayesinde Nazım Hikmet’ten Füruzan’a, Orhan Pamuk’tan Halikarnas Balıkçısı’na edebiyat dünyasının kahramanlarını selamlama, anma, anımsama şansı veriyor.