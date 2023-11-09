Bir Derdim Var hangi dizinin uyarlaması?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan “Bir Derdim Var” dizisine ilişkin ayrıntılar açıklandı. İtalyan yapımı "Oltre La Soglia" (On The Brink) uyarlaması olan dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Akalay ve Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.



OLTRE LA SOGLİA KONUSU



2019 yapımı Oltre La Soglia dizisinin konusu şöyle;



Tosca karakteri, geleneksel bir kahraman profiline uymuyor. Asi bir ruha sahip olmasından dolayı, çocuk nöropsikiyatri bölümünün başkanlığı için ilk bakışta uygun görünmeyebilir. Ancak o, olağanüstü bir sezgiye ve hastalara karşı derin bir empatiye sahip. Bazen acı çekse de hayatı seviyor. Yeni ve karizmatik bu karakter, dokunaklı ve son derece özel gençlerin hikayelerini bir araya getiren bir hikayenin temelini oluşturuyor.