Bir Varmış Bir Yokmuş filminin oyuncuları kimler? (Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu ve kadrosu)

Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Filmde rock müzisyen Ozan'ı oynayan Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını da seslendirmiştir. Başrol oyuncuları Mert Fırat ve Melisa Sözen'e kadroda Hare Sürel, Mustafa Uzunyılmaz ve Derya Durmaz eşlik ediyor.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLMİNİN KONUSU

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir. Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden adeta çıkmaz bir sokak gibidir. Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir?