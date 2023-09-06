Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisi için geri sayım başladı. 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapan Çöp Adam'ın ikinci sezon çekimleri başladı.

Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı

Star TV'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan "" dizisi 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Çöp Adam'ın ikinci sezon çekimleri başladı.

Setten ilk kareleri dizinin oyuncuları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı - 1

"HAYIRLI OLSUN"

Dizide Peri'ye hayat veren , sette çektiği fotoğrafa "Çöp adamcılık" notunu düşerken; Çöp Adam'ın Seko'su Ali Yoğurtçuoğlu da senaryo metnini takipçileriyle paylaştı.

Çöp Adam'da Aysel karakterini canlandıran Füsun Demirel de partneri Salih Kalyon ile sette verdiği pozu "Çöp Adam... Hayırlı olsun" diyerek yayınladı.

Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı - 2

ÇÖP ADAM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çöp Adam'ın ilk sezonu; İpek’in Dilber’i bıçaklayıp, Peri ve Tamer’in bebeğini Devrim’i kaçırmasıyla son bulmuştu. İşte Çöp Adam sezon finalinde yaşananlar...

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