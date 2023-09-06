Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı

Star TV'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan "Çöp Adam" dizisi 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Çöp Adam'ın ikinci sezon çekimleri başladı.
Setten ilk kareleri dizinin oyuncuları sosyal medya hesabından paylaştı.
"HAYIRLI OLSUN"
Dizide Peri'ye hayat veren Elçin Sangu, sette çektiği fotoğrafa "Çöp adamcılık" notunu düşerken; Çöp Adam'ın Seko'su Ali Yoğurtçuoğlu da senaryo metnini takipçileriyle paylaştı.
Çöp Adam'da Aysel karakterini canlandıran Füsun Demirel de partneri Salih Kalyon ile sette verdiği pozu "Çöp Adam... Hayırlı olsun" diyerek yayınladı.
ÇÖP ADAM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Çöp Adam'ın ilk sezonu; İpek’in Dilber’i bıçaklayıp, Peri ve Tamer’in bebeğini Devrim’i kaçırmasıyla son bulmuştu. İşte Çöp Adam sezon finalinde yaşananlar...
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