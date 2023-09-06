Çöp Adam dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı

"HAYIRLI OLSUN"

Dizide Peri'ye hayat veren Elçin Sangu, sette çektiği fotoğrafa "Çöp adamcılık" notunu düşerken; Çöp Adam'ın Seko'su Ali Yoğurtçuoğlu da senaryo metnini takipçileriyle paylaştı.

Çöp Adam'da Aysel karakterini canlandıran Füsun Demirel de partneri Salih Kalyon ile sette verdiği pozu "Çöp Adam... Hayırlı olsun" diyerek yayınladı.