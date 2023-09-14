Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dilek Taşı dizisinin konusu

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, duygu yüklü hikayesi ile seyircilerin kalbine dokunan Dilek Taşı, ekran macerasına başladı. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe Ergül’üne üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.
DİLEK TAŞI OYUNCULARI
Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU
Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi