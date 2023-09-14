Dilek Taşı'nın Yılmaz Abi'si Taner Cindoruk kimdir?

Salih Bademci’nin canlandırdığı Mustafa’yı hapishane revirinde ziyaret edip ona sahip çıkan Taner Cindoruk'un canlandırdığı “Yılmaz Abi” karakteri çok konuşuldu. Rolü Caner Cindoruk‘un da kardeşi olan Taner Cindoruk canlandırıyor.

TANER CİNDORUK KİMDİR?

13 Mayıs 1981 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Taner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Caner Cindoruk’un da kardeşidir. Adana Anadolu Lisesi’den mezun olan Taner Cindoruk, ilk oyunculuk deneyimini ise Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide yaşadı. 2011 yılında Devrimden Sonra adlı dizide rol alan Taner Cindoruk, sonrasında ise Firar adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu Taner Cindoruk, 2012 senesinde ise Seninki Kaç Para adlı dizide Tako rolüne hayat verdi.