Elon Musk'un özel şefi Akira Back kimdir, nereli? Akira Back'in biyografisi

Elon Musk'un özel şefi Akira Back, MasterChef Türkiye All Star 90. Bölümüne konuk olarak katıldı. Görüntüler ardından İngiliz kraliyet ailesine de yemek yaptığı bilinen Akira Back'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Elon Musk'un özel şefi Akira Back kimdir?

Elon Musk'un özel şefi Akira Back kimdir, nereli? Akira Back'in biyografisi

Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde dünyaya geldi. Uzun yıllar snowboard sporuyla ilgilenen Back, gelirini desteklemek için yerel bir Japon restoranında çalışmaya başladı. Snowboard sporunda hissetiği heyecanın aynısını mutfakta da hissettiğini fark etti ve tam zamanlı aşçılık kariyerine devam etme kararını sürdürdü.

Back, Colorado merkezli Sanat Enstitüsü'ndeki Uluslararası Aşçılık Okulu'nda yemek pişirme eğitimine katıldı ve tamamladı. Dünyada 25 tane restoranı bulunan Akira Back aynı zamanda 'un özel şefi ve onun özel reçetelerini uyguluyor.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...