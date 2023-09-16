Elon Musk'un özel şefi Akira Back kimdir, nereli? Akira Back'in biyografisi

Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde dünyaya geldi. Uzun yıllar snowboard sporuyla ilgilenen Back, gelirini desteklemek için yerel bir Japon restoranında çalışmaya başladı. Snowboard sporunda hissetiği heyecanın aynısını mutfakta da hissettiğini fark etti ve tam zamanlı aşçılık kariyerine devam etme kararını sürdürdü.

Back, Colorado merkezli Sanat Enstitüsü'ndeki Uluslararası Aşçılık Okulu'nda yemek pişirme eğitimine katıldı ve tamamladı. Dünyada 25 tane restoranı bulunan Akira Back aynı zamanda Elon Musk'un özel şefi ve onun özel reçetelerini uyguluyor.

