Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan ölecek mi? Yalı Çapkını dizisinin 71. bölüm görüntüleri soru işareti bıraktı

Yalı Çapkını dizisinin 71. bölüm görüntüleri soru işareti bıraktı. Dizinin 24 Mayıs tarihli bölümünde Halis Ağa'yı korumak isterken kendisi kurşunların hedefi olan Orhan Korhan'ın yere yığıldığı anlar çok konuşuldu.

Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan ölecek mi? Yalı Çapkını dizisinin 71. bölüm görüntüleri soru işareti bıraktı

Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan 71. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Yeni bölüm için geri sayım sürerken yayımlanan tanıtım ardından gözler Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan'a çevrildi.

Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan ölecek mi? Yalı Çapkını dizisinin 71. bölüm görüntüleri soru işareti bıraktı - 1

Çatışma arasında kalan Orhan'ın babasını korumak isterken vurulması soru işaretlerine neden oldu. Kanlar içerisinde Halis Ağa'nın kollarına yığılan Orhan ve onu bu halde gören Ferit'in perişan görüntüler fragmana damga vurdu.

Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan ölecek mi? Yalı Çapkını dizisinin 71. bölüm görüntüleri soru işareti bıraktı - 2

71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Büyük bir endişeye kapılan Esme, Tayyar'dan yardım ister. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. Hastalığından dolayı büyük bir bilinmezlik içinde olan Seyran, psikiyatristten yardım almaya karar verir. Büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerleyen Orhan için tehlike çanları çalmaktadır.

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