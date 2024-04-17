Esra Erol'da programının avukatı Hülya Kuran kimdir, eşi kim?

Uzun yıllardır Esra Erol'a eşlik eden Hülya Kuran, hukukçu, avukat, Esra Erol'un program danışmanı ve Prof. Dr. Selami Kuran'ın eşidir.



Av. Hülya Kuran, 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında mezun oldu.



Hülya ve Selami Kuran çiftinin, Ahmet Faruk Kuran ve Zeynep Kuran isminde 2 çocuğu var. Ahmet Faruk Kuran da anne ve babası gibi avukatlık yapmaktadır.

SELAMİ KURAN KİMDİR? Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat. Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.