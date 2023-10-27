Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları

Çömelek, özellikle ünlü markalardan giyinmek isteyen fenomen Mahir'in, kayak montundan lüks marka giysilere kadar birçok harcama yaptığını iddia etti.

OYUNCU CANER ATACAN TANIK OLARAK PROGRAMA BAĞLANDI

Olayın tanıklarından olan Oyuncu Caner Atacan, Esra Çömelek'in varlıklı bir aileden geldiğini, arkadaşının kendisinden bile borç isteyecek duruma gelince durumdan şüphelendiğini söyledi. "Esra çok yufka yüreklidir. Koruma anneliği filan da yapardı. Ailesi, kendisi çok kaliteli insanlar. Ortada nitelikli bir dolandırıcılık var." ifadelerini kullandı.