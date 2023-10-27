Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları

Sosyal medya fenomeni sevgilisi tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını iddia eden Esra Çömelek, Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına katıldı. İddiada adı geçen fenomen Mahir ile ilgili telefon bağlantıları yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Esra Çömelek, arkadaşı aracılığıyla 2021 yılında tanıştığı fenomen Mahir Bey'in kendisini toplamda 15 milyon lira dolandırdığını iddia ederek Vazgeçme'ye başvurdu. Tekstil işiyle uğraşan Esra Çömelek, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Mahir'in fenomen olduğunu ilk başta bilmediğini söyledi.

Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları - 1

ESRA ÇÖMELEK'İN İDDİALARI

Programa katılan Esra Çömelek, sevgilisi fenomen Mahir Düz‘ün kendisinden sürekli para istediğini, vergi ve esnafa olan borcu olduğunu söyledi.

Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları - 2

Çömelek, özellikle ünlü markalardan giyinmek isteyen fenomen Mahir'in, kayak montundan lüks marka giysilere kadar birçok harcama yaptığını iddia etti.

OYUNCU CANER ATACAN TANIK OLARAK PROGRAMA BAĞLANDI

Olayın tanıklarından olan Oyuncu Caner Atacan, Esra Çömelek'in varlıklı bir aileden geldiğini, arkadaşının kendisinden bile borç isteyecek duruma gelince durumdan şüphelendiğini söyledi. "Esra çok yufka yüreklidir. Koruma anneliği filan da yapardı. Ailesi, kendisi çok kaliteli insanlar. Ortada nitelikli bir var." ifadelerini kullandı.  

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