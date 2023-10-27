Fenomen Mahir kimdir, olayı nedir? 15 milyon dolandırılan Esra Çömelek'in iddiaları

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Esra Çömelek, arkadaşı aracılığıyla 2021 yılında tanıştığı fenomen Mahir Bey'in kendisini toplamda 15 milyon lira dolandırdığını iddia ederek Vazgeçme'ye başvurdu. Tekstil işiyle uğraşan Esra Çömelek, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Mahir'in fenomen olduğunu ilk başta bilmediğini söyledi.
ESRA ÇÖMELEK'İN İDDİALARI
Programa katılan Esra Çömelek, sevgilisi fenomen Mahir Düz‘ün kendisinden sürekli para istediğini, vergi ve esnafa olan borcu olduğunu söyledi.
Çömelek, özellikle ünlü markalardan giyinmek isteyen fenomen Mahir'in, kayak montundan lüks marka giysilere kadar birçok harcama yaptığını iddia etti.
OYUNCU CANER ATACAN TANIK OLARAK PROGRAMA BAĞLANDI
Olayın tanıklarından olan Oyuncu Caner Atacan, Esra Çömelek'in varlıklı bir aileden geldiğini, arkadaşının kendisinden bile borç isteyecek duruma gelince durumdan şüphelendiğini söyledi. "Esra çok yufka yüreklidir. Koruma anneliği filan da yapardı. Ailesi, kendisi çok kaliteli insanlar. Ortada nitelikli bir dolandırıcılık var." ifadelerini kullandı.
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