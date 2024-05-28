Halil İbrahim Ceyhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Kirli Sepeti dizisinden ayrıldığını açıkladı

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna bir isim veda ediyor. Dizinin Murat'ını canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ayrılık haberini sosyal medyadan verdi.

Halil İbrahim Ceyhan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşçakal Kirli Sepeti" ifadelerini kullandı.