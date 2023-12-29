İbo Show yılbaşı konukları kimler? (2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları)

Bir yılbaşı klasiği olan İbo Show Yılbaşı Özel programı bu yıl yine izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacak. Özel ve sürpriz konuklarıyla ekranlarda olacak olan 2024 İbo Show yılbaşı konuklarının kimler olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.



İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?



İbo Show Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu. Yeni yıl öncesi İbo Show'da Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki oldu.



İBO SHOW YILBAŞI AKŞAMI STAR TV'DE



İbo Show Yılbaşı Özel, birbirinden özel sürpriz konuklarıyla 31 Aralık Pazar 20.00'de Star TV'de.

