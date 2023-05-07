İklim değişikliğini anlatan "Değişimin Tohumları" belgeseli TRT World'de gösterilecek. Belgesel çekimleri için Türkiye'ye getirilen dünyaca ünlü aktör Adrian Grenier'in sunduğu "Seeds of Change" (Değişimin Tohumları) bugün saat 18.00'de TRT World'de ekranlara gelecek.



İklim değişikliği ve dünyaya etkilerini aktaracak olan belgeselin sunuculuğunu Hollywood'un ünlü oyuncusu Adrian Grenier, yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Susan Gray yapıyor.



Dünyanın dört bir yanından sorunlar ve çözümler ile konunun uzmanlarının sahadaki çalışmalarını takip eden belgesel, uzun metraj olarak çekimlerine devam ediyor.



"SIFIR ATIK" PROJESİ DE YAPIMDA YER ALIYOR

Belgesel filmin başlıca konuları arasında en acil çevre sorunları olan ısı, su kaynaklarının azalması, gıda güvenliği ve atık yönetimi bulunuyor.



Belgeselde; çiftçilerden sanatçılara, sporculardan çevre aktivistlerine kadar farklı prensiplerde yetişen kişiler ile görüşmeler de yer alıyor. Yapımın ilgi çeken bir unsuru da başta Türkiye'de Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi olmak üzere Türkiye'nin ortaya koyduğu son derece önemli, pratik, yaratıcı, çözümlere geniş yer vermesi.



İki bölüm halinde ekrana gelecek belgeselin ikinci bölümü ise 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de TRT World ekranlarında olacak.