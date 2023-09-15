Kader Bağları dizisinin yayın tarihi belli oldu: Kader Bağları ne zaman başlayacak?

Serkan Çayoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın başrolünü paylaştığı "Kader Bağları" dizisinin yayın tarihi merak konusuydu. Tanıtımları paylaşılan dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Peki, Kader Bağları ne zaman başlayacak?

Kader Bağları dizisinin yayın tarihi belli oldu: Kader Bağları ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği Kerem (Serkan Çayoğlu) ve Sevda’nın (Ayça Ayşin Turan) zorluklarla sınan tutkulu aşk hikâyesini konu alıyor. Başarılı kadın yönetmenlerimizden Benal Tairi’nin imza attığı dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kader Bağları dizisinin yayın tarihi belli oldu: Kader Bağları ne zaman başlayacak? - 1

KADER BAĞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Aşk Kaderi Yenmektir” sloganıyla çekilen dizinin ilk bölümü 30 Eylül Cumartesi günü seyirciyle buluşacak. Sema Ali Erol‘un kaleme aldığı diziArzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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