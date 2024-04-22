Kan Çiçekleri’nin sezon final tarihi belli oldu (Ne zaman final yapacak?)

Bugün 300. Bölümü yayınlanacak olan Kanal 7’nin fenomen günlük dizisi “Kan Çiçekleri”nin sezon final tarihi merak konusuydu. Kan Çiçekleri’nin sezon final tarihi belli oldu.

Kan Çiçekleri’nin sezon final tarihi belli oldu (Ne zaman final yapacak?)

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kan Çiçekleri’nin sezon finali tarihi belli oldu. Rains Pictures ve UNİK Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin sezon final tarihi de belli oldu. Başrolünü Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı 5 Temmuz’da yayınlanacak 354. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinin ve 3. sezon başlangıcının çok bomba bir hikâyesinin olacağı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ SEZON ANLAŞMASI YAPILDI

Reyhan Usta’nın yönettiği dizinin geniş bir hayran kitlesi olan Dilan ve Baran’ı Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş da üçüncü sezon anlaşmalarını yaptı. Kan Çiçekleri’nde Sabiha rolüne hayat veren Nazan Beyazıt’ın ardından Kader’i canlandıran Nuray Şerefoğlu ekibe veda ederken yeni ayrılıkların yaşanacağı da konuşuluyor.

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