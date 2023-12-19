Kayınbiraderi tedavi parasını harcamıştı: Ezel'in yengesi (Tuğba Aslanhan) hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba - Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bir dönem çok konuşulmuştu. Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.



Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da otellerde yediği ortaya çıkmıştı. Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye yardım eli uzatılmıştı.