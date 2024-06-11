Ketenpere filminin oyuncuları kimler? İşte Ketenpere filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Komedi filmi Ketenpere, Star TV'nin 11 Haziran tarihli yayın akışında yer alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan film severler, Ketenpere filminin kadrosu ve konusunu merak ediyor. Peki, Ketenpere filminin oyuncuları kimler?

Ketenpere filminin oyuncuları kimler? İşte Ketenpere filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Kamil Çetin'in yönettiği; Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran'ın oynadığı "Ketenpere" 2017'de vizyona girmişti.

KETENPERE DİZİSİ KONUSU

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

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